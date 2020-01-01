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Exynos 9825 против Snapdragon 730

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 252K
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +33%
2401
Snapdragon 730
1799
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +80%
455204
Snapdragon 730
252629

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 128
FLOPS 943 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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2 (25%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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