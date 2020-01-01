Exynos 9825 против Snapdragon 730
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
70
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
75
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- На 3 МБ больше кэша третьего уровня
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 252K
- На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +43%
779
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +33%
2401
1799
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +80%
455204
252629
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 618
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|500 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|943 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7150-AA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
Опрос
6 (75%)
2 (25%)
Всего проголосовало: 8
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