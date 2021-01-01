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Exynos 9825 против Snapdragon 780G

Exynos 9825
VS
Snapdragon 780G
Exynos 9825
Snapdragon 780G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 780G (Adreno 642). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 457K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Snapdragon 780G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825
457807
Snapdragon 780G +15%
527314
CPU 132299 161413
GPU 173903 164393
Memory 84417 85627
UX 65501 114231
Total score 457807 527314

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 780G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 642
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 -
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 770
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X53
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Март 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 780G

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Комментарии

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