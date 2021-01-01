Exynos 9825 против Snapdragon 860
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- На 8% выше частота процессора (2960 против 2730 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|132299
|136565
|GPU
|173903
|166857
|Memory
|84417
|94975
|UX
|65501
|110727
|Total score
|457807
|453946
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +2%
775
757
Multi-Core Score
2401
Snapdragon 860 +9%
2621
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 860
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 640
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|-
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Март 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
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