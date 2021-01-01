Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9825 vs Snapdragon 860 – что лучше?

Exynos 9825 против Snapdragon 860

Exynos 9825
VS
Snapdragon 860
Exynos 9825
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 8% выше частота процессора (2960 против 2730 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +1%
457807
Snapdragon 860
453946
CPU 132299 136565
GPU 173903 166857
Memory 84417 94975
UX 65501 110727
Total score 457807 453946

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9825
2401
Snapdragon 860 +9%
2621

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 -
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Март 2021 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
24 (27.9%)
62 (72.1%)
Всего проголосовало: 86

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 845 vs Exynos 9825
2. A13 Bionic vs Exynos 9825
3. Exynos 990 vs Exynos 9825
4. Kirin 980 vs Exynos 9825
5. Snapdragon 660 vs Exynos 9825
6. Snapdragon 865 vs Snapdragon 860
7. Snapdragon 855 vs Snapdragon 860
8. Snapdragon 888 vs Snapdragon 860
9. Dimensity 1000 Plus vs Snapdragon 860

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 860 с Exynos 9825, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях