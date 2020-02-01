Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9825 vs Snapdragon 865 – что лучше?

Exynos 9825 против Snapdragon 865

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 41% выше пропускная способность памяти (44 против 31.1 Гбит/с)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 455K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Snapdragon 865 +44%
3466
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825
455204
Snapdragon 865 +31%
598555

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 587 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 512
FLOPS 943 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
14 (28.6%)
35 (71.4%)
Всего проголосовало: 49

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 865 с Exynos 9825, или задавайте вопросы
влад 01 февраля 2020 09:50
3840 x 2400 максимальное разрешение 9825 процессора
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях