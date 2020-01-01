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Exynos 9825 против Snapdragon 875

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Snapdragon 875
Snapdragon 875

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 455K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 41% выше пропускная способность памяти (44 против 31.1 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825
769
Snapdragon 875 +46%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Snapdragon 875 +58%
3789
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825
455864
Snapdragon 875 +48%
674481

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 875

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 660
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 700 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 640
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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