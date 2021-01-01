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Exynos 9825 против Snapdragon 888 Plus

Exynos 9825
VS
Snapdragon 888 Plus
Exynos 9825
Snapdragon 888 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 9 – 871K vs 504K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2995 против 2730 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Snapdragon 888 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825
504614
Snapdragon 888 Plus +73%
871582
CPU 124478 218734
GPU 156790 326250
Memory 111565 153870
UX 109886 166641
Total score 504614 871582
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 888 Plus

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2995 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 660
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 840 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 512
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 780
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9825 SM8350-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus

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Комментарии

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