Exynos 9825 против Snapdragon 888 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 9 – 871K vs 504K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 40%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2995 против 2730 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124478
|218734
|GPU
|156790
|326250
|Memory
|111565
|153870
|UX
|109886
|166641
|Total score
|504614
|871582
GeekBench 5
Single-Core Score
775
Snapdragon 888 Plus +53%
1188
Multi-Core Score
2414
Snapdragon 888 Plus +51%
3650
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 888 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2995 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 660
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|840 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|512
|FLOPS
|652 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 780
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|S5E9825
|SM8350-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus
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