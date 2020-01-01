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Exynos 9825 против Exynos 2100

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 457K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 6% выше частота процессора (2900 против 2730 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825
782
Exynos 2100 +42%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Exynos 2100 +57%
3776
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825
457580
Exynos 2100 +46%
667464

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Vallhall 2
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 22
Шейдерных блоков 192 352
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Ys
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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