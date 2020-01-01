Exynos 9825 против Exynos 2100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
64
91
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
53
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
87
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 457K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 6% выше частота процессора (2900 против 2730 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Exynos 2100 +42%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
2401
Exynos 2100 +57%
3776
AnTuTu Benchmark 8
457580
Exynos 2100 +46%
667464
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Exynos 2100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Bifrost
|Vallhall 2
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|22
|Шейдерных блоков
|192
|352
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Ys
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|-
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