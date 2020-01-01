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Exynos 9825 против Exynos 880

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Exynos 880
Exynos 880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 290K
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +17%
779
Exynos 880
666
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +32%
2401
Exynos 880
1825
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +57%
455204
Exynos 880
290576

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Exynos 880

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 5
Количество ALU - 80
FLOPS 943 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Samsung Exynos 880

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