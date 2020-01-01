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Exynos 9825 против Exynos 9611

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Exynos 9611
Exynos 9611

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 19% выше частота процессора (2730 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +137%
779
Exynos 9611
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +99%
2401
Exynos 9611
1209
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +148%
455204
Exynos 9611
183843

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Exynos 9611

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Ядер 12 3
FLOPS 943 Гфлопс 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Samsung Exynos 9611

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Комментарии

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