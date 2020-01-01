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Exynos 9825 против Exynos 9820

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Exynos 9820
Exynos 9820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 9820 (Mali G76 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 394K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825
779
Exynos 9820 +8%
843
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +3%
2401
Exynos 9820
2327
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +15%
455204
Exynos 9820
394150

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Exynos 9820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2700 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ 192 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Ядер 12 12
FLOPS 943 Гфлопс 943 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 60FPS, 4K при 150FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Samsung Exynos 9820

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43 (89.6%)
5 (10.4%)
Всего проголосовало: 48

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