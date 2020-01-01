Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.