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Exynos 990 против A10 Fusion

Exynos 990
Exynos 990
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 10.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 250K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2730 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +22%
955
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +97%
2777
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +112%
532211
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2730 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 11 6
FLOPS 1196 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 5500 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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