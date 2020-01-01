Exynos 990 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
52
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 316K
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 14% выше частота процессора (2730 против 2390 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +2%
955
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +18%
2777
2346
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +68%
532211
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|11
|3
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|5500 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
Опрос
5 (62.5%)
3 (37.5%)
Всего проголосовало: 8
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