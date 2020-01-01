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Exynos 990 против A11 Bionic

Exynos 990
Exynos 990
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +2%
955
A11 Bionic
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +18%
2777
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +68%
532211
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 3
FLOPS 1196 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 5500 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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