Exynos 990 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
72
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
71
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Имеет на 2 ядра больше
- На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 405K
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 10% выше частота процессора (2730 против 2490 МГц
Преимущества Apple A12 Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
955
A12 Bionic +19%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
2777
A12 Bionic +6%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +31%
532211
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|11
|4
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
Опрос
32 (45.1%)
39 (54.9%)
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