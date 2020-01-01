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Exynos 990 против A12 Bionic

Exynos 990
Exynos 990
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 405K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 10% выше частота процессора (2730 против 2490 МГц
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990
955
A12 Bionic +19%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2777
A12 Bionic +6%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +31%
532211
A12 Bionic
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 4
FLOPS 1196 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Комментарии

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