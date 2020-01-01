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Exynos 990 против A14 Bionic

Exynos 990
Exynos 990
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (3100 против 2730 МГц
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 532K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990
955
A14 Bionic +68%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2777
A14 Bionic +49%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990
532211
A14 Bionic +9%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 4
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 5500 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Комментарии

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