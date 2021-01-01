Exynos 990 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
69
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
97
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 571K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- На 17% выше частота процессора (3200 против 2730 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|152345
|214698
|GPU
|185581
|324552
|Memory
|113664
|167472
|UX
|119531
|132953
|Total score
|571442
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
946
A15 Bionic +86%
1764
Multi-Core Score
2769
A15 Bionic +76%
4862
|Image compression
|148.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|50.7 words/s
|-
|Machine learning
|55.4 images/s
|-
|Camera shooting
|27.5 images/s
|-
|HTML 5
|1.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|813.1 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|11
|5
|Шейдерных блоков
|176
|-
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
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