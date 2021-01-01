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Exynos 990 против A15 Bionic

Exynos 990
VS
A15 Bionic
Exynos 990
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 571K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 17% выше частота процессора (3200 против 2730 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990
571442
A15 Bionic +47%
840854
CPU 152345 214698
GPU 185581 324552
Memory 113664 167472
UX 119531 132953
Total score 571442 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990
946
A15 Bionic +86%
1764
Multi-Core Score
Exynos 990
2769
A15 Bionic +76%
4862
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 11 5
Шейдерных блоков 176 -
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Комментарии

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