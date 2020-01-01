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Exynos 990 против Kirin 820

Exynos 990
Exynos 990
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает на 83% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 378K
  • На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +47%
955
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +9%
2777
Kirin 820
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +41%
532211
Kirin 820
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali G-57 MP6
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 6
FLOPS 1196 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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