Exynos 990 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
62
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает на 83% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 378K
- На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +47%
955
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +9%
2777
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +41%
532211
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|11
|6
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
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