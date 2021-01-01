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Exynos 990 против Kirin 970

Exynos 990
VS
Kirin 970
Exynos 990
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 571K vs 337K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Kirin 970

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +69%
571442
Kirin 970
337760
CPU 152345 77623
GPU 185581 101795
Memory 113664 69208
UX 119531 83622
Total score 571442 337760
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +142%
946
Kirin 970
391
Multi-Core Score
Exynos 990 +100%
2769
Kirin 970
1384
Image compression 148.8 Mpixels/s 90.1 Mpixels/s
Face detection 20.4 images/s 11.4 images/s
Speech recognition 50.7 words/s 24.4 words/s
Machine learning 55.4 images/s 21.3 images/s
Camera shooting 27.5 images/s 11.2 images/s
HTML 5 1.61 Mnodes/s 1.59 Mnodes/s
SQLite 813.1 Krows/s 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali G72 MP12
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 11 12
Шейдерных блоков 176 192
FLOPS 1196 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Комментарии

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