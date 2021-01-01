Exynos 990 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
69
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
41
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 571K vs 337K
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|152345
|77623
|GPU
|185581
|101795
|Memory
|113664
|69208
|UX
|119531
|83622
|Total score
|571442
|337760
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 990 +142%
946
391
Multi-Core Score
Exynos 990 +100%
2769
1384
|Image compression
|148.8 Mpixels/s
|90.1 Mpixels/s
|Face detection
|20.4 images/s
|11.4 images/s
|Speech recognition
|50.7 words/s
|24.4 words/s
|Machine learning
|55.4 images/s
|21.3 images/s
|Camera shooting
|27.5 images/s
|11.2 images/s
|HTML 5
|1.61 Mnodes/s
|1.59 Mnodes/s
|SQLite
|813.1 Krows/s
|415.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|9 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|12
|Шейдерных блоков
|176
|192
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
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