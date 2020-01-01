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Exynos 990 против Dimensity 700

Exynos 990
Exynos 990
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 525K vs 286K
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +84%
525954
Dimensity 700
286122
CPU 152105 -
GPU 218710 -
Memory 80184 -
UX 73155 -
Total score 525954 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +75%
944
Dimensity 700
538
Multi-Core Score
Exynos 990 +60%
2764
Dimensity 700
1727
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 -
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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