Exynos 990 против Dimensity 720
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
74
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
62
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
72
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 290K
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
Преимущества MediaTek Dimensity 720
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +84%
955
520
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +64%
2777
1696
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +83%
532211
290552
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Ядер
|11
|3
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Июль 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт MediaTek Dimensity 720
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