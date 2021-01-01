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Exynos 990 против Dimensity 900

Exynos 990
VS
Dimensity 900
Exynos 990
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 534K vs 487K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +10%
534431
Dimensity 900
487978
CPU 152105 -
GPU 218710 -
Memory 80184 -
UX 73155 -
Total score 534431 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 11 4
Шейдерных блоков 176 -
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Май 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6877
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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