Exynos 990 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
71
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
72
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
74
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22.07 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2730 против 2500 МГц)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 523K vs 489K
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|152105
|-
|GPU
|218710
|-
|Memory
|80184
|-
|UX
|73155
|-
|Total score
|523114
|489626
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 990 +18%
928
784
Multi-Core Score
Exynos 990 +5%
2703
2570
|Image compression
|148.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|50.7 words/s
|-
|Machine learning
|55.4 images/s
|-
|Camera shooting
|27.5 images/s
|-
|HTML 5
|1.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|813.1 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|4
|Шейдерных блоков
|176
|60
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 22.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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