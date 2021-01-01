Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 990 vs Dimensity 920 – что лучше?

Exynos 990 против Dimensity 920

Exynos 990
VS
Dimensity 920
Exynos 990
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22.07 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2730 против 2500 МГц)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 523K vs 489K
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Dimensity 920

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +7%
523114
Dimensity 920
489626
CPU 152105 -
GPU 218710 -
Memory 80184 -
UX 73155 -
Total score 523114 489626
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +18%
928
Dimensity 920
784
Multi-Core Score
Exynos 990 +5%
2703
Dimensity 920
2570
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 11 4
Шейдерных блоков 176 60
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 22.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Dimensity 920

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Exynos 990 против Snapdragon 865
2. Exynos 990 против Exynos 9820
3. Exynos 990 против A13 Bionic
4. Exynos 990 против Snapdragon 855 Plus
5. Exynos 990 против Exynos 980
6. Dimensity 920 против Dimensity 900
7. Dimensity 920 против Dimensity 820

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 920 с Exynos 990, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры