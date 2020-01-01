Exynos 990 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
74
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
80
47
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 302K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 33% выше частота процессора (2730 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +85%
955
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +70%
2777
1635
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +76%
532211
302733
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|11
|4
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт MediaTek Helio G95
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