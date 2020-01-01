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Exynos 990 против Helio G95

Exynos 990
Exynos 990
VS
Helio G95
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 302K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (2730 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +85%
955
Helio G95
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +70%
2777
Helio G95
1635
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +76%
532211
Helio G95
302733

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 11 4
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Helio G95

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