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Exynos 990 против Helio G96

Exynos 990
VS
Helio G96
Exynos 990
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 573K vs 346K
  • На 33% выше частота процессора (2730 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +65%
573313
Helio G96
346649
CPU 152345 92742
GPU 185581 95976
Memory 113664 57726
UX 119531 98195
Total score 573313 346649
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +88%
955
Helio G96
509
Multi-Core Score
Exynos 990 +66%
2753
Helio G96
1657
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 32
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9830 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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