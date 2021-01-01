Exynos 990 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
70
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
44
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 573K vs 346K
- На 33% выше частота процессора (2730 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|152345
|92742
|GPU
|185581
|95976
|Memory
|113664
|57726
|UX
|119531
|98195
|Total score
|573313
|346649
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 990 +88%
955
509
Multi-Core Score
Exynos 990 +66%
2753
1657
|Image compression
|148.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|50.7 words/s
|-
|Machine learning
|55.4 images/s
|-
|Camera shooting
|27.5 images/s
|-
|HTML 5
|1.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|813.1 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|2
|Шейдерных блоков
|176
|32
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9830
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт MediaTek Helio G96
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