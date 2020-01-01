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Exynos 990 против Helio P22

Exynos 990
Exynos 990
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 29.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 5.4 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 98K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +504%
942
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +267%
2771
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +440%
531131
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 PowerVR GE8320
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 64
FLOPS 1196 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да CorePilot
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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