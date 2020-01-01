Exynos 990 против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
72
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
75
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 49.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 8.2 раз выше пропускная способность памяти (44 против 5.34 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2 раза выше частота процессора (2730 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +642%
942
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +576%
2771
410
AnTuTu Benchmark 8
531131
н/д
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 425
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2730 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Adreno 308
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 300
|Частота GPU
|850 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|2
|Шейдерных блоков
|176
|24
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR3
|Частота памяти
|3200 МГц
|667 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
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