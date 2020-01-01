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Exynos 990 против Snapdragon 425

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 990 (Mali-G77 MP11) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 49.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 8.2 раз выше пропускная способность памяти (44 против 5.34 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше частота процессора (2730 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +642%
942
Snapdragon 425
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +576%
2771
Snapdragon 425
410
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990
531131
Snapdragon 425
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2730 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 7 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 308
Архитектура Valhall Adreno 300
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 24
FLOPS 1196 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 667 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Комментарии

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