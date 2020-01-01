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Exynos 990 против Snapdragon 439

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 24.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 6.9 раз выше пропускная способность памяти (44 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 5.5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 89%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +432%
942
Snapdragon 439
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +243%
2771
Snapdragon 439
809
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +446%
531131
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 505
Архитектура Valhall Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 11 1
Шейдерных блоков 176 96
FLOPS 1196 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 800 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 536
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SDM439
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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