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Exynos 990 против Snapdragon 450

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 9.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 6 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 87K
  • В 5.9 раз выше пропускная способность памяти (44 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 52% выше частота процессора (2730 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +524%
942
Snapdragon 450
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +185%
2771
Snapdragon 450
971
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +504%
531131
Snapdragon 450
87966

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 9 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 506
Архитектура Valhall Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 11 1
Шейдерных блоков 176 96
FLOPS 1196 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 546
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июнь 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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