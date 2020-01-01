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Exynos 990 против Snapdragon 636

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 149K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 52% выше частота процессора (2730 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +244%
942
Snapdragon 636
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +146%
2771
Snapdragon 636
1127
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +256%
531131
Snapdragon 636
149376

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 9 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 509
Архитектура Valhall Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 11 1
Шейдерных блоков 176 128
FLOPS 1196 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM636
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Комментарии

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