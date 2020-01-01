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Exynos 990 против Snapdragon 665

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 145K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +199%
942
Snapdragon 665
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +102%
2771
Snapdragon 665
1371
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +264%
531131
Snapdragon 665
145850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 11 нм
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 610
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 96
FLOPS 1196 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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