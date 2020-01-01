Exynos 990 против Snapdragon 675
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 206K
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +121%
942
427
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +97%
2771
1410
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +157%
531131
206768
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 675
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|16 КБ
|Кэш L2
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|11 нм
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Adreno 612
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|700-750 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|2
|Шейдерных блоков
|176
|96
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|328.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM675
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
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