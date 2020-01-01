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Exynos 990 против Snapdragon 690

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 323K
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +52%
955
Snapdragon 690
627
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +53%
2777
Snapdragon 690
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +65%
532211
Snapdragon 690
323200

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 619L
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 -
Количество ALU - 128
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 692
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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Комментарии

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