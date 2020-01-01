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Exynos 990 против Snapdragon 710

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 219K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +140%
942
Snapdragon 710
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +89%
2771
Snapdragon 710
1466
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +142%
531131
Snapdragon 710
219308

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 616
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 128
FLOPS 1196 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM710
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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Комментарии

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