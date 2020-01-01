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Exynos 990 против Snapdragon 730

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 252K
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +76%
955
Snapdragon 730
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +54%
2777
Snapdragon 730
1799
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +111%
532211
Snapdragon 730
252629

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 618
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Ядер 11 -
Количество ALU - 128
FLOPS 1196 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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