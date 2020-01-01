Exynos 990 против Snapdragon 768G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
62
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
73
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
- Показывает на 66% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 374K
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +35%
955
709
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +41%
2777
1968
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +42%
532211
374893
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Adreno 620
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|750 МГц
|Ядер
|11
|-
|Количество ALU
|-
|192
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|720 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7250-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
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