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Exynos 990 против Snapdragon 835

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 280K
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • На 11% выше частота процессора (2730 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +140%
942
Snapdragon 835
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +62%
2771
Snapdragon 835
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +90%
531131
Snapdragon 835
280211

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 9 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 540
Архитектура Valhall Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 11 2
Шейдерных блоков 176 256
FLOPS 1196 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 682
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Ноябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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Комментарии

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