Exynos 990 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
83
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
94
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
84
95
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 531K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
951
Geekbench 5 (многоядерный)
2738
AnTuTu Benchmark 8
531791
Exynos 1080 +26%
669037
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|11
|10
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|5500 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
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