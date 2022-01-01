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Exynos 990 против Exynos 1280

Exynos 990
VS
Exynos 1280
Exynos 990
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 605K vs 434K
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +39%
605232
Exynos 1280
434723
CPU 159236 122472
GPU 234975 121866
Memory 111280 75491
UX 94560 113308
Total score 605232 434723
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +27%
945
Exynos 1280
744
Multi-Core Score
Exynos 990 +46%
2747
Exynos 1280
1879
Image compression 148.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 50.7 words/s -
Machine learning 55.4 images/s -
Camera shooting 27.5 images/s -
HTML 5 1.61 Mnodes/s -
SQLite 813.1 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 990 +88%
4295
Exynos 1280
2287
Stability 43% 99%
Graphics test 25 FPS 13 FPS
Score 4295 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G68
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 11 4
Шейдерных блоков 176 48
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 108МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Март 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9830 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 1280

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