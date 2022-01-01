Exynos 990 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
69
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
68
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
71
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 605K vs 434K
- На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|159236
|122472
|GPU
|234975
|121866
|Memory
|111280
|75491
|UX
|94560
|113308
|Total score
|605232
|434723
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 990 +27%
945
744
Multi-Core Score
Exynos 990 +46%
2747
1879
|Image compression
|148.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|50.7 words/s
|-
|Machine learning
|55.4 images/s
|-
|Camera shooting
|27.5 images/s
|-
|HTML 5
|1.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|813.1 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|43%
|99%
|Graphics test
|25 FPS
|13 FPS
|Score
|4295
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G68
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|4
|Шейдерных блоков
|176
|48
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 108МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Март 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9830
|S5E8825
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 1280
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