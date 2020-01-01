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Exynos 990 против Exynos 7870

Exynos 990
Exynos 990
VS
Exynos 7870
Exynos 7870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 52 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 6.2 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 85K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 71% выше частота процессора (2730 против 1600 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +636%
942
Exynos 7870
128
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +466%
2771
Exynos 7870
490
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +519%
531131
Exynos 7870
85784

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 9 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-T830 MP1
Архитектура Valhall Midgard
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 11 1
Шейдерных блоков 176 16
FLOPS 1196 Гфлопс 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 7870

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Комментарии

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