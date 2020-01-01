Exynos 990 против Exynos 7904
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
29
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 18.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 4.5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 119K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 52% выше частота процессора (2730 против 1800 МГц
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +241%
942
276
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +170%
2771
1025
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +346%
531131
119024
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 7904
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|2
|Шейдерных блоков
|176
|32
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|65 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 7904
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