Exynos 990 против Exynos 850
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 850 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 46 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 4.2 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 127K
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +520%
942
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +195%
2771
940
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +318%
531131
127139
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 850
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|TDP
|9 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|6
|Шейдерных блоков
|176
|96
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|26 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 22МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 850
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1