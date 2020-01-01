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Exynos 990 против Exynos 850

Exynos 990
Exynos 990
VS
Exynos 850
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 850 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 46 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4.2 раз) баллов в AnTuTu 8 – 531K vs 127K
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +520%
942
Exynos 850
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +195%
2771
Exynos 850
940
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +318%
531131
Exynos 850
127139

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 7 нм 8 нм
TDP 9 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G52 MP6
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 11 6
Шейдерных блоков 176 96
FLOPS 1196 Гфлопс 26 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 22МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Май 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 850

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