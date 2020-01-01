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Exynos 990 против Exynos 8895

Exynos 990
Exynos 990
VS
Exynos 8895
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 176K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2730 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +151%
955
Exynos 8895
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +74%
2777
Exynos 8895
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +202%
532211
Exynos 8895
176117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G71 MP20
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 11 20
FLOPS 1196 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Февраль 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 8895

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Комментарии

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