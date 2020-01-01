Exynos 990 против Exynos 8895
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
34
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 176K
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 18% выше частота процессора (2730 против 2314 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +151%
955
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +74%
2777
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +202%
532211
176117
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|11
|20
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 8895
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
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