Exynos 990 против Exynos 9611
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 183K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 19% выше частота процессора (2730 против 2300 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +190%
955
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +130%
2777
1209
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +189%
532211
183843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Ядер
|11
|3
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|259 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 9611
Опрос
29 (69%)
13 (31%)
Всего проголосовало: 42
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