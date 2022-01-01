Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A11 Bionic VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1101K vs 384K

Меньший размер транзистора (4 против 10 нанометров)

Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше

На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 +187% 1101264 A11 Bionic 384302 CPU 243697 127124 GPU 478120 119206 Memory 191931 54151 UX 184166 82801 Total score 1101264 384302 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 н/д A11 Bionic 3566 Stability - 62% Graphics test - 21 FPS Score - 3566

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 1.42 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 4 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 900 МГц - Вычислительных блоков - 3 FLOPS - 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2017 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W72 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -