Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1101K vs 384K
- Меньший размер транзистора (4 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|243697
|127124
|GPU
|478120
|119206
|Memory
|191931
|54151
|UX
|184166
|82801
|Total score
|1101264
|384302
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1329
927
Multi-Core Score
4198
2341
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|62%
|Graphics test
|-
|21 FPS
|Score
|-
|3566
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|-
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W72
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|-
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