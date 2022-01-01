Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A13 Bionic VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 9 – 1101K vs 618K

Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше

На 20% выше частота процессора (3200 против 2660 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 +78% 1101264 A13 Bionic 618713 CPU 243697 161025 GPU 478120 259620 Memory 191931 82902 UX 184166 110973 Total score 1101264 618713 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 н/д A13 Bionic 7572 Stability - 72% Graphics test - 45 FPS Score - 7572

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 4 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 900 МГц - Вычислительных блоков - 4 FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек - Объем До 24 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Флагман Флагман Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -