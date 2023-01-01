Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A17 Pro VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Показывает на 29% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Преимущества Apple A17 Pro Выше частота графического ускорителя (на 55%)

Выше частота графического ускорителя (на 55%) Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров) На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц)

На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц) Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1266K

Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1266K Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 1266919 A17 Pro +24% 1568646 CPU 361831 373446 GPU 492051 579682 Memory 180840 283791 UX 239560 341416 Total score 1266919 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 9082 A17 Pro н/д Stability 96% - Graphics test 54 FPS - Score 9082 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 89 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 47 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 114 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 120 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 56 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS

[Ultra] - Смартфон ZTE Nubia Red Magic 7S Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 1 МБ 16 МБ Кэш L3 6 МБ - Техпроцесс 4 нм 3 нм Количество транзисторов - 19 млрд. TDP 6 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 700 Apple GPU Частота GPU 900 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 768 128 Всего шейдеров 1536 768 FLOPS 2764.8 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8475 APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -