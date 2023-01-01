Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs A17 Pro – что лучше?

Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A17 Pro

Snapdragon 8 Plus Gen 1
VS
A17 Pro
Snapdragon 8 Plus Gen 1
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Показывает на 29% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1266K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Plus Gen 1
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Plus Gen 1
1266919
A17 Pro +24%
1568646
CPU 361831 373446
GPU 492051 579682
Memory 180840 283791
UX 239560 341416
Total score 1266919 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression 195.5 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 118.1 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 175.1 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 117.5 images/sec 173.5 images/sec
HDR 146.3 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 16.5 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 34 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 5.31 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 96% -
Graphics test 54 FPS -
Score 9082 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 89 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 47 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 114 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 120 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 56 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 700 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 768 128
Всего шейдеров 1536 768
FLOPS 2764.8 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8475 APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
18 (66.7%)
9 (33.3%)
Всего проголосовало: 27

Сравнения с конкурентами

1. Apple A16 Bionic или Apple A17 Pro
2. MediaTek Dimensity 9200 Plus или Apple A17 Pro
3. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или Apple A17 Pro
4. Apple A15 Bionic или Apple A17 Pro
5. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Apple A17 Pro
6. MediaTek Dimensity 9200 или Apple A17 Pro
7. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
8. Apple A15 Bionic или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
9. MediaTek Dimensity 9000 Plus или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Сравнить другие SoC (160+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A17 Pro с Snapdragon 8 Plus Gen 1, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры