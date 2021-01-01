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Unisoc SC9863A против Kirin 659

Unisoc SC9863A
VS
Kirin 659
Unisoc SC9863A
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. GeekBench 5
  5. Характеристики
  6. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • На 48% выше частота процессора (2360 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Kirin 659

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Kirin 659 +42%
194
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
620
Kirin 659 +40%
868
Image compression - 68.9 Mpixels/s
Face detection - 9.19 images/s
Speech recognition - 14.4 words/s
Machine learning - 10 images/s
Camera shooting - 4.67 images/s
HTML 5 - 1.33 Mnodes/s
SQLite - 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс

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Комментарии

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