Unisoc SC9863A против Kirin 710A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 9 – 198K vs 122K
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|67245
|GPU
|11742
|33322
|Memory
|39056
|41249
|UX
|32917
|55364
|Total score
|122422
|198158
GeekBench 5
Single-Core Score
139
Kirin 710A +129%
319
Multi-Core Score
633
Kirin 710A +82%
1154
Игры
|PUBG Mobile
|-
|48 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|54 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Kirin 710A
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G51
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|83.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
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