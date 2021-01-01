Unisoc SC9863A против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 195K vs 122K
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|68040
|GPU
|11742
|33284
|Memory
|39056
|37370
|UX
|32917
|55953
|Total score
|122422
|195406
GeekBench 5
Single-Core Score
139
Helio G70 +181%
391
Multi-Core Score
633
Helio G70 +109%
1322
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio G70
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|-
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G70
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