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Unisoc SC9863A против Helio G88

Unisoc SC9863A
VS
Helio G88
Unisoc SC9863A
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 122K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Helio G88 +60%
196002
CPU 38316 65730
GPU 11742 42693
Memory 39056 42099
UX 32917 44322
Total score 122422 196002
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
139
Helio G88 +150%
347
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
633
Helio G88 +109%
1321

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G52 MC2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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