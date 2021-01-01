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Unisoc SC9863A против Helio P22

Unisoc SC9863A
VS
Helio P22
Unisoc SC9863A
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio P22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 39267
GPU 10559 5607
Memory 35733 25856
UX 21656 14233
Total score - 96352
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Helio P22 +12%
154
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
620
Helio P22 +18%
730
Image compression - 23.95 Mpixels/s
Face detection - 4.81 images/s
Speech recognition - 8.82 words/s
Machine learning - 5.31 images/s
Camera shooting - 2.51 images/s
HTML 5 - 0.59 Mnodes/s
SQLite - 150.25 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU - 650 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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